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Футбольный клуб «Нижний Новгород» сменит название

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Название футбольного клуба «Нижний Новгород» планируют изменить. Его дополнят названием букмекерской конторы, которая спонсирует команду. Об этом сообщают «РИА Новости».

 

Так, возможное название клуба — «Парибет Нижний Новгород». Источник сообщает, что это позволит клубу уйти от бюджетного финансирования, но для этого Российский футбольный союз должен его утвердить.

В 2021 году букмекерская контора Parimatch стала титульным спонсором нижегородского клуба. Кроме того, логотип компании появился на форме игроков и рекламных носителях стадиона «Нижний Новгород».




 

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Фото: pexels

 

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