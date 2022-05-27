Футбольный клуб «Нижний Новгород» сменит название

Так, возможное название клуба — «Парибет Нижний Новгород». Источник сообщает, что это позволит клубу уйти от бюджетного финансирования, но для этого Российский футбольный союз должен его утвердить.

В 2021 году букмекерская контора Parimatch стала титульным спонсором нижегородского клуба. Кроме того, логотип компании появился на форме игроков и рекламных носителях стадиона «Нижний Новгород».









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Фото: pexels