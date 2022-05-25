Нижний Новгород признан Беговой столицей России

Нижний набрал 27,18 балла. Второе место у Магадана 26,4 балла, а третье — у Санкт-Петербурга 20,6 балла.

Победителя определили по сопоставлению трех показателей: средний километраж участников, процентное соотношение участников забега к жителям города и средняя скорость бегунов.

Это звание город получает уже во второй раз — ранее его присудили городу в 2020-м.







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Фото: vk.com/runhero