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Нижний Новгород признан Беговой столицей России

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Столица Приволжья — Беговая столица России. Нижний Новгород снова взял Кубок ЗаБега по итогам полумарафона «Беги, герой!», в котором в этом году приняло участие около 10 тысяч человек.

 

Нижний набрал 27,18 балла. Второе место у Магадана 26,4 балла, а третье — у Санкт-Петербурга 20,6 балла.

Победителя определили по сопоставлению трех показателей: средний километраж участников, процентное соотношение участников забега к жителям города и средняя скорость бегунов.

Это звание город получает уже во второй раз — ранее его присудили городу в 2020-м.



 

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Фото: vk.com/runhero

 

 

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