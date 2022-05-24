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Стало известно, когда в Нижнем пройдут авиасоревнования на Кубок Чкалова

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Второй раз в столице Приволжья пройдут всероссийские соревнования на Кубок Валерия Чкалова. Над акваторией Волги нижегородцы смогут наблюдать авиашоу. Об этом сообщается в соцсетях проекта.

 

20 и 21 августа пройдут соревнования в поршневом и реактивном классах самолетов. Они совпадут с празднованием Дня города.

Впервые соревнования прошли в столице Приволжья в августе 2021 года. Судьи оценили навыки летчиков в скоростном пилотировании на трассе протяженностью в 4 километра. Нижегородцы могли наблюдать за авиашоу с территории Стрелки, с Чкаловской лестницы, а также Верхневолжской набережной.



 

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Фото: russianairrace.ru

 

 

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