Стало известно, когда в Нижнем пройдут авиасоревнования на Кубок Чкалова

Второй раз в столице Приволжья пройдут всероссийские соревнования на Кубок Валерия Чкалова. Над акваторией Волги нижегородцы смогут наблюдать авиашоу. Об этом сообщается в соцсетях проекта.
20 и 21 августа пройдут соревнования в поршневом и реактивном классах самолетов. Они совпадут с празднованием Дня города.
Впервые соревнования прошли в столице Приволжья в августе 2021 года. Судьи оценили навыки летчиков в скоростном пилотировании на трассе протяженностью в 4 километра. Нижегородцы могли наблюдать за авиашоу с территории Стрелки, с Чкаловской лестницы, а также Верхневолжской набережной.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK.
Фото: russianairrace.ru
Комментарии (0)