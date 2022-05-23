В Нижнем Новгороде пройдет заплыв X-WATERS Volga-2022

По информации ведомства, пловцам предстоит преодолеть одну из трех дистанций – 1, 3 и 5 километров. Спортсменам предстоит переплыть Волгу, а на дистанции в 5 километров — дважды. Финишируют все участники возле катера «Герой».

В финале выберут трех победителей в категориях «Мужчины» и «Женщины» на всех дистанциях и по три победителя в каждой возрастной группе на дистанциях 3 и 5 километров.

Для участия в международном заплыве X-WATERS Volga-2022 необходимо зарегистрироваться.

X-WATERS — крупнейшая международная плавательная серия. Ежегодно стартуют 25 заплывов в самых красивых и живописных водоемах России и мира.







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Фото: сообщество X-WATERS «ВКонтакте»