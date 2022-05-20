Рассказываем, как перекроют центр Нижнего Новгорода на время забега «Беги, герой!»

Какие участки перекроют:

Волжская набережная (на участке от улицы Пролетарской до улицы Совнаркомовской),

улица Совнаркомовская (от Волжской набережной до улицы Самаркандской),

улица Самаркандская (от улицы Совнаркомовской до улицы Стрелка),

улица Советская (от улицы Марата до улицы Стрелка),

Канавинский мост,

Похвалинский, Зеленский, Казанский, Георгиевский съезды,

Нижневолжская набережная (от моста до Казанского съезда),

набережная Гребного канала (до дома 111А),

улица Красной Слободы,

Верхневолжская набережная,

улицы: Минина, Ульянова, Варварская и Алексеевская на участке от площади до улицы Пискунова.

Кроме того, в зоне проведения мероприятия нельзя парковать транспорт.







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Фото: архив пресс-служб