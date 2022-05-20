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Рассказываем, как перекроют центр Нижнего Новгорода на время забега «Беги, герой!»

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22 мая в столице Приволжья пройдет благотворительный полумарафон «Беги, герой!». До 15:00 часов перекроют центр города, съезды, Канавинский мост и Стрелку. Об этом сообщается на сайте мэрии.

 

Какие участки перекроют:

  • Волжская набережная (на участке от улицы Пролетарской до улицы Совнаркомовской),
  • улица Совнаркомовская (от Волжской набережной до улицы Самаркандской),
  • улица Самаркандская (от улицы Совнаркомовской до улицы Стрелка),
  • улица Советская (от улицы Марата до улицы Стрелка),
  • Канавинский мост,
  • Похвалинский, Зеленский, Казанский, Георгиевский съезды,
  • Нижневолжская набережная (от моста до Казанского съезда),
  • набережная Гребного канала (до дома 111А),
  • улица Красной Слободы,
  • Верхневолжская набережная,
  • улицы: Минина, Ульянова, Варварская и Алексеевская на участке от площади до улицы Пискунова.

Кроме того, в зоне проведения мероприятия нельзя парковать транспорт.



 

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Фото: архив пресс-служб

 

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