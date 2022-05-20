Рассказываем, как перекроют центр Нижнего Новгорода на время забега «Беги, герой!»

22 мая в столице Приволжья пройдет благотворительный полумарафон «Беги, герой!». До 15:00 часов перекроют центр города, съезды, Канавинский мост и Стрелку. Об этом сообщается на сайте мэрии.
Какие участки перекроют:
- Волжская набережная (на участке от улицы Пролетарской до улицы Совнаркомовской),
- улица Совнаркомовская (от Волжской набережной до улицы Самаркандской),
- улица Самаркандская (от улицы Совнаркомовской до улицы Стрелка),
- улица Советская (от улицы Марата до улицы Стрелка),
- Канавинский мост,
- Похвалинский, Зеленский, Казанский, Георгиевский съезды,
- Нижневолжская набережная (от моста до Казанского съезда),
- набережная Гребного канала (до дома 111А),
- улица Красной Слободы,
- Верхневолжская набережная,
- улицы: Минина, Ульянова, Варварская и Алексеевская на участке от площади до улицы Пискунова.
Кроме того, в зоне проведения мероприятия нельзя парковать транспорт.
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Фото: архив пресс-служб
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