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Тренером нижегородского «Торпедо» стал легендарный Игорь Ларионов

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Главным тренером нижегородского хоккейного клуба «Торпедо» выбран Игорь Ларионов. Он один из нескольких хоккеистов в мире, кто собрал все основные титулы мирового хоккея. Среди них — Кубок Канады и Кубок Стэнли.

 

Игорь Ларионов — заслуженный мастер спорта СССР. С 2020 года назначен главным тренером молодежной сборной России. В сезоне 2020/2021 Ларионов дважды исполнял обязанности главного тренера сборной России на этапах Евротура в Финляндии и Швеции.

К своим обязанностям тренер приступит в июле, когда команда завершит отпуск.

Так, 30 апреля официально объявлено об отставке Дэвида Немировски. «Торпедо» впервые за годы в нынешнем сезоне не вышло в плей-офф Кубка Гагарина.




 

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Фото: пресс-служба ХК «Торпедо»

 

 

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