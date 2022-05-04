Тренером нижегородского «Торпедо» стал легендарный Игорь Ларионов

Игорь Ларионов — заслуженный мастер спорта СССР. С 2020 года назначен главным тренером молодежной сборной России. В сезоне 2020/2021 Ларионов дважды исполнял обязанности главного тренера сборной России на этапах Евротура в Финляндии и Швеции.

К своим обязанностям тренер приступит в июле, когда команда завершит отпуск.

Так, 30 апреля официально объявлено об отставке Дэвида Немировски. «Торпедо» впервые за годы в нынешнем сезоне не вышло в плей-офф Кубка Гагарина.









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Фото: пресс-служба ХК «Торпедо»