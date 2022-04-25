18+
  • Развлечения
  • Спорт
  • News
Спорт

Нижегородка стала абсолютной чемпионкой России по бодибилдингу

Поделиться:

Нижегородка Алеся Богомолова стала абсолютной чемпионкой России по бодибилдингу в одной из сложнейших категорий. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний №1».

 

Спортсменка из столицы Приволжья одержала победу в одной из сложнейших категорий — акробатический фитнес. 20-летняя нижегородка смогла покорить судей на чемпионате в Челябинске.

Кроме того, в 2021 году девушка стала мастером спорта по бодибилдингу.



 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: VK и Telegram.

Фото: социальные сети

 

Следите за нашими новостями в Telegram

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: