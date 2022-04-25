Нижегородка стала абсолютной чемпионкой России по бодибилдингу

Нижегородка Алеся Богомолова стала абсолютной чемпионкой России по бодибилдингу в одной из сложнейших категорий. Об этом сообщает Telegram-канал «Нижний №1».
Спортсменка из столицы Приволжья одержала победу в одной из сложнейших категорий — акробатический фитнес. 20-летняя нижегородка смогла покорить судей на чемпионате в Челябинске.
Кроме того, в 2021 году девушка стала мастером спорта по бодибилдингу.
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Фото: социальные сети
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