Нижегородка стала абсолютной чемпионкой России по бодибилдингу

Спортсменка из столицы Приволжья одержала победу в одной из сложнейших категорий — акробатический фитнес. 20-летняя нижегородка смогла покорить судей на чемпионате в Челябинске.

Кроме того, в 2021 году девушка стала мастером спорта по бодибилдингу.







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Фото: социальные сети