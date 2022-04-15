Легкоатлетический «Кросс по Щелчку» пройдет в Нижнем Новгороде

28 мая на Щелоковском хуторе пройдет легкоатлетический «Кросс по Щелчку». Все участники получат памятные медали, а победителей и призеров забегов на 3 и 6 километров наградят призами.
Спортсменам предложат пробежать четыре дистанции:
- 800 метров — для подростков 10–13 лет;
- 1,5 километров — для подростков 14–17 лет;
- 3 километров — для женщин;
- 6 километров — для мужчин.
Событие пройдет в регионе уже во второй раз. Все участники получат памятные медали, а победителей и призеров забегов на 3 и 6 километров наградят ценными призами.
Подробная информация и регистрация на сайте.
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