Команде по следж-хоккею (первой и единственной в Нижегородской области) нужна помощь

Следж-хоккей — паралимпийский вид спорта, в него играют спортсмены с ограниченными возможностями по здоровью.

«В сегодняшних сложных условиях непросто найти возможность для участия команды в турнире. Необходима поддержка по оплате проживания и питания игроков в месте проведения Чемпионата России по следж-хоккею», — отмечает команда.

На платформе «Нижний800» организован сбор средств для поддержания команды Ольгой Голубевой — амбассадором Благотворительного фонда «Хоккей для всех».







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Фото: pexels