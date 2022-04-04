Команде по следж-хоккею (первой и единственной в Нижегородской области) нужна помощь

В этом спортивном сезоне команда впервые приняла участие в Чемпионате России по следж-хоккею. Остался последний финальный раунд, который пройдет в Тульской области с 9 по 18 апреля. Команде необходима финансовая поддержка для оплаты проживания и питания.
Следж-хоккей — паралимпийский вид спорта, в него играют спортсмены с ограниченными возможностями по здоровью.
«В сегодняшних сложных условиях непросто найти возможность для участия команды в турнире. Необходима поддержка по оплате проживания и питания игроков в месте проведения Чемпионата России по следж-хоккею», — отмечает команда.
На платформе «Нижний800» организован сбор средств для поддержания команды Ольгой Голубевой — амбассадором Благотворительного фонда «Хоккей для всех».
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Фото: pexels
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