В Нижнем Новгороде пройдет полумарафон «Беги, герой!»

Старт забега — у стадиона «Нижний Новгород» на Стрелке, а трасса охватит самые красивые места города. Будет три дистанции — на 5, 10 и 21,1 километра.

Участвовать смогут все желающие от 14 лет (несовершеннолетним нужно предоставить бланк согласия от родителей). Кроме того, необходимо представить справку об отсутствии противопоказаний.

Также, 21 мая пройдет детский забег (приглашаются юные нижегородцы с трех лет) — на 200 и 500 метров и на километр.

Часть регистрационных взносов пойдет на благотворительность.







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Фото: сообщество марафона «ВКонтакте»