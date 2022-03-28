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Открылась регистрация на забег Russian Urban Trail Series в Нижнем

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19 июня Нижний Новгород присоединится к забегу Russian Urban Trail Series. Зарегистрироваться на событие можно уже сейчас.

 

Забег Russian Urban Trail Series — это новый формат забега, который объединяет спорт и туризм, культуру и историю. Маршрут пройдет не только по дорогам, но и паркам, лестницам и даже сквозь здания и общественные пространства. Дистанция будут небольшими — 5 и 10 километров.

Каждый такой забег связан с жизнью города. Например, в основе дизайна события для Нижнего — образы Горького, Кулибина и Шухова. Нижегородцев ждут — спортивный праздник, выставки и перформансы.




 

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Фото: сообщество RUTS «ВКонтакте»

 

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