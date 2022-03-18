Нижегородский ХК «Торпедо» сменит главного тренера. Кто придет на место Немировски?

Канадский тренер работал с нижегородской командой на протяжении четырех последних сезонов. В нынешнем сезоне КХЛ команда не попала в плей-офф, заняв девятое место в таблице.

Отмечается, что в трех предыдущих чемпионатах команда выходила в плей-офф, но во всех случаях вылетела из розыгрыша Кубка Гагарина еще в первом раунде.

Telegram-канал «ВОВК» предположил, кто может встать на место Дэвида Немировски. Среди них Игорь Ларионов, Андрей Скабелка, либо свой – нижегородский тренер.







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Фото: nnov.kp