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Конькобежец Трофимов принес Нижнем Новгороду первое серебро на Олимпиаде в Пекине

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Нижегородец Сергей Трофимов в составе российской команды конькобежцев завоевал серебро в гонке преследования. Это первая «нижегородская медаль» на Олимпиаде в этом году.

 

Медаль команды конькобежцев стала 20-й наградой для российских олимпийцев на играх в Пекине.

Нижегородец Сергей Трофимов в составе сборной завоевал серебряную награду в командной гонке преследования. Об этом сообщили в ОКР.

В финале «А» нижегородец и его партнеры — Даниил Алдошкин и Руслан Захаров — уступили 2,38 секунды норвежцам. В полуфинальной командной гонке россияне установили олимпийский рекорд — 3 минуты 36,61 секунды.

 


 

 

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