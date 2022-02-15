Конькобежец Трофимов принес Нижнем Новгороду первое серебро на Олимпиаде в Пекине

Нижегородец Сергей Трофимов в составе российской команды конькобежцев завоевал серебро в гонке преследования. Это первая «нижегородская медаль» на Олимпиаде в этом году.
Медаль команды конькобежцев стала 20-й наградой для российских олимпийцев на играх в Пекине.
Нижегородец Сергей Трофимов в составе сборной завоевал серебряную награду в командной гонке преследования. Об этом сообщили в ОКР.
В финале «А» нижегородец и его партнеры — Даниил Алдошкин и Руслан Захаров — уступили 2,38 секунды норвежцам. В полуфинальной командной гонке россияне установили олимпийский рекорд — 3 минуты 36,61 секунды.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Комментарии (0)
чтобы оставить комментарий.