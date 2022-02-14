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Футболки от ХК «Торпедо».

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Нижегородский хоккейный клуб изготовил лимитированную коллекцию исторических футболок совместно с художницей Любовью Чельтемовой

На принтах атрибутики команды изображены исторические личности и их известные цитаты: Козьма Минин, Валерий Чкалов, Лев Толстой, Иван Кулибин, Максим Горький, Николай Лобачевский, Владимир Даль, Евгений Евстигнеев, Иосиф Бродский и Фаина Раневская.

На майке с изображением Владимира Даля можно увидеть известный афоризм «Не слыть, а быть». А образ Ивана Кулибина дополняет цитата: «Бери и делай!». Каждый принт создан в своем уникальном дизайне. Вместе с известными личностями, принты разбавляют знаменитые нижегородские закаты и достопримечательности города.

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