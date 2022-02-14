Футболки от ХК «Торпедо».

На принтах атрибутики команды изображены исторические личности и их известные цитаты: Козьма Минин, Валерий Чкалов, Лев Толстой, Иван Кулибин, Максим Горький, Николай Лобачевский, Владимир Даль, Евгений Евстигнеев, Иосиф Бродский и Фаина Раневская.



На майке с изображением Владимира Даля можно увидеть известный афоризм «Не слыть, а быть». А образ Ивана Кулибина дополняет цитата: «Бери и делай!». Каждый принт создан в своем уникальном дизайне. Вместе с известными личностями, принты разбавляют знаменитые нижегородские закаты и достопримечательности города.