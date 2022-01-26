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В Нижнем Новгороде пройдет гонка «Лыжня России»

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12 февраля в регионе пройдет 40-ая всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России — 2022». Об этом сообщает правительство Нижегородской области.

 

В этом году соревнования, объединившие около 1,5 миллиона поклонников лыжного спорта, пройдут рядом с ЖК «Окский берег». Участников ждет: семейный забег, массовые старты на пять и десять километров, забег гостей и команд нижегородских предприятий.

Программа мероприятия:

  • 9:00 — развлекательная программа и игры для детей, регистрация
  • 11:00 — семейный забег и затем пройдет награждение победителей
  • 11:35 — открытие «Лыжни России»
  • 12:00 — забег на дистанцию пять километров
  • 12:15 — забег на дистанцию десять километров

Затем пройдут соревнования почетных гостей и корпоративный забег.

Принять участие в забеге на 10 километров смогут мужчины и женщины старше 18 лет, на дистанции пять километров — юноши и девушки до 18 лет, на дистанции 500 метров — семьи с детьми до 10 лет.

Мероприятие пройдет с соблюдением всех мер предосторожности — спортсмены должны предъявить QR-код, носить маски и перчатки, держать социальную дистанцию. Организаторы обеспечат места общего пользования антисептиками.

Все подробности соревнований можно узнать здесь.

 

 

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Фото: сообщество «Лыжня России 2021»

 

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