В Нижнем Новгороде пройдет гонка «Лыжня России»

12 февраля в регионе пройдет 40-ая всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России — 2022». Об этом сообщает правительство Нижегородской области.
В этом году соревнования, объединившие около 1,5 миллиона поклонников лыжного спорта, пройдут рядом с ЖК «Окский берег». Участников ждет: семейный забег, массовые старты на пять и десять километров, забег гостей и команд нижегородских предприятий.
Программа мероприятия:
- 9:00 — развлекательная программа и игры для детей, регистрация
- 11:00 — семейный забег и затем пройдет награждение победителей
- 11:35 — открытие «Лыжни России»
- 12:00 — забег на дистанцию пять километров
- 12:15 — забег на дистанцию десять километров
Затем пройдут соревнования почетных гостей и корпоративный забег.
Мероприятие пройдет с соблюдением всех мер предосторожности — спортсмены должны предъявить QR-код, носить маски и перчатки, держать социальную дистанцию. Организаторы обеспечат места общего пользования антисептиками.
Все подробности соревнований можно узнать здесь.
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Фото: сообщество «Лыжня России 2021»
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