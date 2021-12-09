В КРК «Нагорный» пройдет матч легенд хоккея. Специальным гостем станет нижегородская группа Uma2rman

Хоккейной команде «Торпедо», образованной в 1946 году, исполняется 75 лет. Клуб вошел в историю как первый немосковский клуб, который стал призером чемпионата страны.

В матче примут участие легенды команды, а также мировые спортсмены, призеры Олимпиад и чемпионатов мира: Алексей Касатонов, Сергей Макаров, Андрей Коваленко, Владимир Мышкин, Виталий Прохоров, Сергей Бабинов, Юрий Леонов, Сергей Шепелев, Александр Гуськов и другие.

Специальными гостями матча станет нижегородская группа Uma2rman — братья Кристовские.

Билеты можно приобрести на сайте или в кассах КРК «Нагорный». Стоимость билетов на центральные секторы — 500 рублей, секторы за воротами — 300 рублей. Пенсионерам и детям до 14 лет — вход свободный (бесплатный билет необходимо получить в кассе).