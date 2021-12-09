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В КРК «Нагорный» пройдет матч легенд хоккея. Специальным гостем станет нижегородская группа Uma2rman

16 декабря в комплексе «Нагорный» пройдет матч с участием легенд хоккея и ветеранов команды «Торпедо». Встреча приурочена к юбилею хоккейного клуба, которому в этом году исполняется 75 лет(!). Начало матча — 18:00.

 

Хоккейной команде «Торпедо», образованной в 1946 году, исполняется 75 лет. Клуб вошел в историю как первый немосковский клуб, который стал призером чемпионата страны.

В матче примут участие легенды команды, а также мировые спортсмены, призеры Олимпиад и чемпионатов мира: Алексей Касатонов, Сергей Макаров, Андрей Коваленко, Владимир Мышкин, Виталий Прохоров, Сергей Бабинов, Юрий Леонов, Сергей Шепелев, Александр Гуськов и другие.

Специальными гостями матча станет нижегородская группа Uma2rman — братья Кристовские.

Билеты можно приобрести на сайте или в кассах КРК «Нагорный». Стоимость билетов на центральные секторы — 500 рублей, секторы за воротами — 300 рублей. Пенсионерам и детям до 14 лет — вход свободный (бесплатный билет необходимо получить в кассе).

Доступ на матч по QR-коду или «Мультипассу 800».
 

 

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Фото: сообщество ХК «Торпедо» «ВКонтакте»

 

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