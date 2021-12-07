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Самую большую ледовую арену в мире(!) возглавит нижегородец Дмитрий Сватковский

Чемпион Олимпийских игр 2000 года по современному пятиборью Дмитрий Сватковский из Нижнего Новгорода назначен генеральным директором «СКА Арены» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал «ВОВК». Хоккейный стадион станет самым большим в мире, который примет чемпионат мира 2023 года.

 

Как сообщает пресс-служба ООО «СКА Арена», новая ледовая площадка станет самой большой крытой ареной в мире. Строительство комплекса должно планируют завершить осенью 2022 года. 

Кроме того, вместимость стадиона достигнет 22 тысяч человек. Строительство объекта началось в 2020 году на месте снесенного СКК «Петербургский». Стоимость возведения — около 37 миллиардов рублей, из них 10 миллиардов выделит городской бюджет.

«Дмитрий Сватковский обладает значительным руководящим опытом, в частности, в области строительства и ввода в эксплуатацию сложных олимпийских объектов, а также подготовки спортивных мероприятий мирового уровня», — добавили в пресс-службе компании.

«СКА Арена» станет главной площадкой Чемпионата мира по хоккею с шайбой в мае 2023 года.

 

 

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Фото: Instagram «СКА Арена»

 

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