В Нижнем Новгороде появится новое футбольное поле? Кажется, да!

Новую спортивную площадку в девять тысяч квадратных метров создадут около ФОКа «Мещерский». На поле будет система полива, трибуна на 450 человек, видеонаблюдение и ливневая канализация. На строительство потратят 55 миллионов рублей — на проектирование 3,2 миллиона.

Аукцион по выбору подрядчика пройдет 30 ноября. Тот, в свою очередь, должен подготовить документы к апрелю 2022 года. Деньги на проект выделят из регионального бюджета.

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Фото: pexels