Фестиваль спортивных искусств народов России пройдет в Нижнем в онлайн-формате

«Наш регион всегда был богат на спортивные таланты. Достаточно вспомнить блестящее выступление Дины и Арины Авериных на чемпионате мира в Японии. Приглашаю всех присоединиться к фестивалю и проявить заботу о своем здоровье в этот непростой период», — добавил Глеб Никитин.

Зрителям расскажут о видах спорта народов России и достижениях нижегородских спортсменов.

Специальными гостями фестиваля станут известные нижегородские спортсмены:

чемпион Европы 2021 года по современному пятиборью — Кирилл Беляков

профессиональный боксер и мастер спорта по кикбоксингу — Андрей Сироткин

мастер спорта международного класса по прыжкам на лыжах с трамплина — Денис Корнилов

чемпионы Паралимпийских игр в Токио 2020 — Дмитрий Сафронов и Андрей Вдовин

чемпионы Паралимпийских игр в Токио 2020 — Герман Карачевский

О спортивных событиях города расскажут — исполнительный директор соревнований X-WATERS Volga Марат Богдалов и организатор забега «Беги, герой!» Наталья Бочарова.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: pexels