Фестиваль спортивных искусств народов России пройдет в Нижнем в онлайн-формате

4 ноября Нижний Новгород проведет онлайн-фестиваль спортивных искусств народов России. Трансляция стартует в 12:00 в группе «Нижний 800» в «ВКонтакте».
«Наш регион всегда был богат на спортивные таланты. Достаточно вспомнить блестящее выступление Дины и Арины Авериных на чемпионате мира в Японии. Приглашаю всех присоединиться к фестивалю и проявить заботу о своем здоровье в этот непростой период», — добавил Глеб Никитин.
Зрителям расскажут о видах спорта народов России и достижениях нижегородских спортсменов.
Специальными гостями фестиваля станут известные нижегородские спортсмены:
- чемпион Европы 2021 года по современному пятиборью — Кирилл Беляков
- профессиональный боксер и мастер спорта по кикбоксингу — Андрей Сироткин
- мастер спорта международного класса по прыжкам на лыжах с трамплина — Денис Корнилов
- чемпионы Паралимпийских игр в Токио 2020 — Дмитрий Сафронов и Андрей Вдовин
- чемпионы Паралимпийских игр в Токио 2020 — Герман Карачевский
О спортивных событиях города расскажут — исполнительный директор соревнований X-WATERS Volga Марат Богдалов и организатор забега «Беги, герой!» Наталья Бочарова.
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Фото: pexels
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