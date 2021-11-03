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Спорт

Фестиваль спортивных искусств народов России пройдет в Нижнем в онлайн-формате

4 ноября Нижний Новгород проведет онлайн-фестиваль спортивных искусств народов России. Трансляция стартует в 12:00 в группе «Нижний 800» в «ВКонтакте».

 

«Наш регион всегда был богат на спортивные таланты. Достаточно вспомнить блестящее выступление Дины и Арины Авериных на чемпионате мира в Японии. Приглашаю всех присоединиться к фестивалю и проявить заботу о своем здоровье в этот непростой период», — добавил Глеб Никитин.

Зрителям расскажут о видах спорта народов России и достижениях нижегородских спортсменов.

Специальными гостями фестиваля станут известные нижегородские спортсмены:

  • чемпион Европы 2021 года по современному пятиборью — Кирилл Беляков
  • профессиональный боксер и мастер спорта по кикбоксингу — Андрей Сироткин
  • мастер спорта международного класса по прыжкам на лыжах с трамплина — Денис Корнилов
  • чемпионы Паралимпийских игр в Токио 2020 — Дмитрий Сафронов и Андрей Вдовин
  • чемпионы Паралимпийских игр в Токио 2020 — Герман Карачевский

О спортивных событиях города расскажут — исполнительный директор соревнований X-WATERS Volga Марат Богдалов и организатор забега «Беги, герой!» Наталья Бочарова.

 

 

 

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Фото: pexels

 

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