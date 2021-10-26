Нижегородский спортсмен стал чемпионом мира по кикбоксингу. Финал прошел в итальянском Езоло

Чемпионат проходил с 15 по 24 октября в итальянском городе «Езоло». 21-летний нижегородец Дмитрий Васенев одержал победу над спортсменом из Германии и завоевал звание чемпиона мира по кикбоксингу. В соревновании принимали участие спортсмены из 65 стран. Нижегородец занял первое место в дисциплине К1 в весе 91 килограмм.

Отмечается, что сборная команда России заняла первое место в общекомандном зачете, заработав 55 медалей.

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Фото: Instagram Дмитрия Васенева