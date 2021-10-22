18+
  • Развлечения
  • Спорт
  • News
Спорт

Главный тренер БК «Нижний Новгород» Зоран Лукич возглавил сборную России по баскетболу

Сербский тренер Зоран Лукич назначен главным тренером мужской национальной команды по баскетболу. С 2017 года он тренировал БК «Нижний Новгород» — теперь Лукич намерен совмещать работу в двух командах.

 

 

Такое решение принято в пятницу на заседании исполкома РФБ. 50-летний тренер при этом продолжит работу в нижегородском клубе, а во второй половине ноября проведет первый сбор национальной команды.

В ближайшее время новый тренер сборной объявит список игроков, вызванных для подготовки к старту отбора на Кубок мира.

«Назначение на должность тренера сборной России, безусловно, большая честь для меня. Но главным образом, это высокое признание той философии, которой мы много лет придерживаемся в «Нижнем Новгороде». Я имею в виду нашу работу с российскими игроками и развитие молодых талантов», — рассказал Лукич.

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: VK.COM/NNBASKET

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: