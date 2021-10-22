Главный тренер БК «Нижний Новгород» Зоран Лукич возглавил сборную России по баскетболу

Такое решение принято в пятницу на заседании исполкома РФБ. 50-летний тренер при этом продолжит работу в нижегородском клубе, а во второй половине ноября проведет первый сбор национальной команды.

В ближайшее время новый тренер сборной объявит список игроков, вызванных для подготовки к старту отбора на Кубок мира.

«Назначение на должность тренера сборной России, безусловно, большая честь для меня. Но главным образом, это высокое признание той философии, которой мы много лет придерживаемся в «Нижнем Новгороде». Я имею в виду нашу работу с российскими игроками и развитие молодых талантов», — рассказал Лукич.

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Фото: VK.COM/NNBASKET