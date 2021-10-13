Гонки на «Ладах» и винтажных «Волгах» пройдут на Нижегородском кольце

Пять этапов серии NLS ежегодно проводятся на «Нижегородском кольце» и вызывают огромный интерес тысяч болельщиков, спортсменов и руководителей кольцевых гоночных серий России.

В это воскресенье (17 октября) пройдет пятый этап чемпионата NLS — первой в России гоночной серии, с винтажной гонкой на старинных автомобилях ГАЗ-24 «Волга». Также, зрители увидят гоночную кузовную серию с юниорами.

Для зрителей вход свободный — старт заездов с 12.30.

Подробная программа здесь.

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Фото: архив пресс-служб