18+
  • Развлечения
  • Спорт
  • News
Спорт

Гонки на «Ладах» и винтажных «Волгах» пройдут на Нижегородском кольце

Несмотря на приближающиеся холода гоночный сезон все еще в разгаре. 17 октября на Гоночной трассе NRing (Нижегородское кольцо) пройдет 5 этап NLS — кольцевых гонок на автомобилях крупнейших российских автозаводов ГАЗ и ВАЗ.

 

Пять этапов серии NLS ежегодно проводятся на «Нижегородском кольце» и вызывают огромный интерес тысяч болельщиков, спортсменов и руководителей кольцевых гоночных серий России.

В это воскресенье (17 октября) пройдет пятый этап чемпионата NLS — первой в России гоночной серии, с винтажной гонкой на старинных автомобилях ГАЗ-24 «Волга». Также, зрители увидят гоночную кузовную серию с юниорами.

Для зрителей вход свободный — старт заездов с 12.30.

Подробная программа здесь.

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: архив пресс-служб

 

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

Авторизуйтесь

чтобы оставить комментарий.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Нижний Новгород?
Выберите проект: