В Нижнем (впервые!) пройдут соревнования по забегу на трамплин K60

Соревнования уже проходят во всем мире — Финляндия, Канада, Германия, Чехия, Австрия, Словения и США. В забегах принимают участие начинающие бегуны и именитые спортсмены. Каждый год количество людей, желающих проверить свою выносливость, только растет — в забегах принимают участие люди 60+.

Соревнования пройдут на Нижневолжской набережной, напротив стартовой вышки Гребного канала — трамплин K60. Для участия в забеге необходима регистрация — стартовый взнос 1500 рублей.

Принять участие в возможно только с «Мультипассом» или QR-кодом. Подробности здесь.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: сообщество проекта «ВКонтакте»