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Спорт

В Нижнем (впервые!) пройдут соревнования по забегу на трамплин K60

23 октября в Нижнем Новгороде проект Gorky.Sport впервые проведет забег на трамплин. Дистанция разбега — 200 метров; подъем в гору приземления трамплина — 60 метров (с набором высоты 50 метров). Успевайте зарегистрироваться!

 

Соревнования уже проходят во всем мире — Финляндия, Канада, Германия, Чехия, Австрия, Словения и США. В забегах принимают участие начинающие бегуны и именитые спортсмены. Каждый год количество людей, желающих проверить свою выносливость, только растет — в забегах принимают участие люди 60+.

Соревнования пройдут на Нижневолжской набережной, напротив стартовой вышки Гребного канала — трамплин K60. Для участия в забеге необходима регистрация — стартовый взнос 1500 рублей.

Принять участие в возможно только с «Мультипассом» или QR-кодом. Подробности здесь.

 

 

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Фото: сообщество проекта «ВКонтакте»

 

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