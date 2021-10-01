В Нижнем Новгороде стартовал чемпионат среди людей с ограниченными возможностями «Абилимпикс»

Участники соревнуются в трех возрастных группах: школьники, студенты и взрослые. Состязания проходят на 12-ти площадках в Нижнего и Арзамаса. Каждый участник борется за главный приз — возможность представить свой регион на отборочном туре Национального чемпионата.

Участники, которые не достигнут первого места, получат возможность трудоустройства. На площадках работают потенциальные работодатели.

Главная цель проекта «Абилимпикс» — помочь людям с инвалидностью выбрать профессию, получить образование и найти работу.

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Фото: сообщество проекта «ВКонтакте»