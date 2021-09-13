ФК «Нижний Новгород» Кержакова обыграл «Динамо» в 7-м туре чемпионата России

ФК «Нижний Новгород » занимает шестое место в Премьер лиге.

«Очень благодарен ребятам, что выдержали первый тайм. Очевидно, голов в наши ворота могло быть больше. В перерыве мы немного перестроились, изменили тактическую схему. Мы освободили зоны для атак и наши футболисты этим воспользовались», — приводит слова Кержакова Sport24.









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Фото: Instagram Глеба Никитина