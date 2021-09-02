Клуб «Ночные волки» покажет авто-мото шоу в Нижнем Новгороде ⠀

5 сентября на площади перед стадионом «Нижний Новгород» пройдет авто-мото шоу от нижегородского отделения клуба «Ночные волки». Его посвятят двум круглым датам – 800-летию столицы Приволжья и юбилею князя Александра Невского.
Программа:
- 09:00–18:00 – выставка ретроавтомобилей
- 11:30 — прибытие на площадку мото-колонны, которая стартует от катера «Герой»
- 11:30–14:30 — «Уралгон» — мотогонки на дистанции 201 метров
- 11:30–17:00 – «Дрифт» — контролируемый занос на максимально возможной скорости
- 13:00–18:00 – показательные выступления самбистов, боксеров, борцов вольной борьбы и смешанных единоборств
- 19:00 — реконструкция битвы Александра Невского
- 19:40 — выступление каскадеров — мото-фристайл, езда в «шаре смелости»
Кроме того, во время мото-праздника будет работать: детская площадка и пройдет презентация мотоэкскурсий.
Зрители смогут посетить мероприятие только по специальным подтверждениям:
- «Мультипасс 800»
- справка о вакцинации
- ПЦР-тест
- справки о наличии антител
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Фото: Министерство культуры Нижегородской области
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.