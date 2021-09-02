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Клуб «Ночные волки» покажет авто-мото шоу в Нижнем Новгороде ⠀

5 сентября на площади перед стадионом «Нижний Новгород» пройдет авто-мото шоу от нижегородского отделения клуба «Ночные волки». Его посвятят двум круглым датам – 800-летию столицы Приволжья и юбилею князя Александра Невского.

 

Программа:

  • 09:00–18:00 – выставка ретроавтомобилей
  • 11:30 — прибытие на площадку мото-колонны, которая стартует от катера «Герой»
  • 11:30–14:30 — «Уралгон» — мотогонки на дистанции 201 метров
  • 11:30–17:00 – «Дрифт» — контролируемый занос на максимально возможной скорости
  • 13:00–18:00 – показательные выступления самбистов, боксеров, борцов вольной борьбы и смешанных единоборств
  • 19:00 — реконструкция битвы Александра Невского
  • 19:40 — выступление каскадеров — мото-фристайл, езда в «шаре смелости»

Кроме того, во время мото-праздника будет работать: детская площадка и пройдет презентация мотоэкскурсий.

Зрители смогут посетить мероприятие только по специальным подтверждениям:

  • «Мультипасс 800»
  • справка о вакцинации
  • ПЦР-тест
  • справки о наличии антител


 

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Фото: Министерство культуры Нижегородской области

 

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