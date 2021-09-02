Клуб «Ночные волки» покажет авто-мото шоу в Нижнем Новгороде ⠀

Программа:

09:00–18:00 – выставка ретроавтомобилей

– выставка ретроавтомобилей 11:30 — прибытие на площадку мото-колонны, которая стартует от катера «Герой»

— прибытие на площадку мото-колонны, которая стартует от катера «Герой» 11:30–14:30 — «Уралгон» — мотогонки на дистанции 201 метров

— «Уралгон» — мотогонки на дистанции 201 метров 11:30–17:00 – «Дрифт» — контролируемый занос на максимально возможной скорости

– «Дрифт» — контролируемый занос на максимально возможной скорости 13:00–18:00 – показательные выступления самбистов, боксеров, борцов вольной борьбы и смешанных единоборств

– показательные выступления самбистов, боксеров, борцов вольной борьбы и смешанных единоборств 19:00 — реконструкция битвы Александра Невского

— реконструкция битвы Александра Невского 19:40 — выступление каскадеров — мото-фристайл, езда в «шаре смелости»

Кроме того, во время мото-праздника будет работать: детская площадка и пройдет презентация мотоэкскурсий.

Зрители смогут посетить мероприятие только по специальным подтверждениям:

«Мультипасс 800»

справка о вакцинации

ПЦР-тест

справки о наличии антител





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Фото: Министерство культуры Нижегородской области