Впервые в Нижнем Новгороде пройдет открытый Кубок города по мотоджимхане

Мотоджимхана — это спортивное соревнование, в котором участники на мотоциклах соревнуются на самое быстрое маневрирование среди искусственных препятствий, а именно — конусов. Организаторы планируют встретить на нижегородском этапе более 80 участников — из Москвы, Казани, Рязани, Самары, Ульяновска, Пензы и других городов страны.
11 сентября
Время: 8:00 – 18:00
Место: Парковка между стадионом «Нижний Новгород» и собором Александра Невского
Регистрация на этапы соревнования здесь.
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