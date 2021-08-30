Впервые в Нижнем Новгороде пройдет открытый Кубок города по мотоджимхане

Мотоджимхана — это спортивное соревнование, в котором участники на мотоциклах соревнуются на самое быстрое маневрирование среди искусственных препятствий, а именно — конусов. Организаторы планируют встретить на нижегородском этапе более 80 участников — из Москвы, Казани, Рязани, Самары, Ульяновска, Пензы и других городов страны.