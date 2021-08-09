Нижегородка Анастасия Максимова в составе сборной России взяла серебро на Олимпиаде в Токио

Российские спортсменки за упражнение с пятью мячами получили 46,200 балла. Российская сторона подала запрос на пересмотр оценки, но он остался без удовлетворения. После финальных упражнений с булавами и тремя обручами они получили — 44,200 балла. В сумме — 90,400 баллов. Отмечается, что после протеста Олимпийского комитета России оценка была изменена до 90,700. По итоговым результатам болгарская команда, набравшая 92,100, завоевала золото.

«Анастасия Максимова в составе команды России показала высочайший результат. Все мы болели и переживали за наших девушек, но внешние обстоятельства, как и в случае с Диной Авериной, оказались сильнее. Самое обидное, что предвзятые решения влияют прежде всего на судьбы конкретных людей. Хотелось бы еще раз обратиться к нашим спортсменкам. Вы — лучшие, мы гордимся вами, а девочки, которые только начинают свой путь в спорте, равняются на вас», — добавил Глеб Никитин.

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Фото: instagram.com/rgymrussia/