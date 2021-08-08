Защитник ФК «НН» Миладинович получил тяжелую травму во время игры. Его увезли в реанимацию без сознания и в крови

Во время второго тайма футболист столкнулся головой с нападающим «Спартака» Эсекьелем Понесе. Защитник нижегородской команды потерял сознание и упал. Футболиста унесли с поля в крови. Помощь ему оказывали врачи обеих команд.

«Пока есть информация, что у него рваная рана головы. Надеюсь, что травма несерьезная», — добавил тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: Instagram футболиста