В Нижнем Новгороде пройдет заплыв X-WATERS. Спортсмены из 160 городов России и 10 стран мира переплывут Волгу

24 июля пройдет регистрация участников, а 25 июля — заплывы. Пловцам предстоит преодолеть одну из трех дистанций — 1, 3 или 5 километров — с пересечением Волги (на максимальном расстоянии спортсмен пересекает реку даже дважды).

Участники будут финишировать у катера «Герой»: там развернут площадку для болельщиков.

Победители заплыва получат шанс побороться за призовые места чемпионата X-WATERS World Championship. Регистрация на мероприятие и подробная информация о заплыве здесь.

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Фото: социальные сети