В Нижнем Новгороде пройдет заплыв X-WATERS. Спортсмены из 160 городов России и 10 стран мира переплывут Волгу

25 июля в центре Нижнего Новгорода пройдут заплывы от проекта X-WATERS Volga 2021 на открытой воде. Представители 160 городов России и 10 стран мира проплывут по самой длинной реке Европы — Волге.
24 июля пройдет регистрация участников, а 25 июля — заплывы. Пловцам предстоит преодолеть одну из трех дистанций — 1, 3 или 5 километров — с пересечением Волги (на максимальном расстоянии спортсмен пересекает реку даже дважды).
Участники будут финишировать у катера «Герой»: там развернут площадку для болельщиков.
Победители заплыва получат шанс побороться за призовые места чемпионата X-WATERS World Championship. Регистрация на мероприятие и подробная информация о заплыве здесь.
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Фото: социальные сети
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