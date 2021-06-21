Умер генеральный директор БК «Нижний Новгород» Александр Хайретдинов. Ему было 67 лет

В возрасте 67 лет умер генеральный директор баскетбольного клуба «Нижний Новгород» Александр Хайретдинов. Об этом сообщается на официальной странице клуба в Instagram.
Причины смерти не уточняются.
«Александр Владимирович стоял у истоков создания БК “НН”. В 2000 году на базе баскетбольной сборной Волжского инженерного педагогического института при его непосредственном участии был организован клуб НБА, который в 2008-м получил название «Нижний Новгород». Все последующие годы Александр Владимирович неизменно входил в состав руководства БК “НН”», — говорится в посте.
Редакция «НН.Собака.ru» приносит соболезнования родным и близким Александра Хайретдинова.
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