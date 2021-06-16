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Александр Кержаков станет главным тренером футбольного клуба «Нижний Новгород»

17 июня бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков подпишет контракт с футбольным клубом «Нижний Новгород» и станет его главным тренером. Об этом сообщил в Telegram-канале журналист Нобель Арустамян.

 

По его словам, стороны уже согласовали условия и детали контракта. Александр Кержаков станет новым главным тренером нижегородских футболистов.

«Завтра Кержаков подпишет контракт с Нижним и уже этим летом дебютирует как тренер в РПЛ», — говорится в посте.

Под руководством нового наставника футбольному клубу «НН» предстоит дебютировать в премьер-лиге, где первым соперником станет клуб «Сочи».

 

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Фото: fc-zenit.ru

 

 

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