Александр Кержаков станет главным тренером футбольного клуба «Нижний Новгород»

По его словам, стороны уже согласовали условия и детали контракта. Александр Кержаков станет новым главным тренером нижегородских футболистов.

«Завтра Кержаков подпишет контракт с Нижним и уже этим летом дебютирует как тренер в РПЛ», — говорится в посте.

Под руководством нового наставника футбольному клубу «НН» предстоит дебютировать в премьер-лиге, где первым соперником станет клуб «Сочи».

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Фото: fc-zenit.ru