Александр Кержаков станет главным тренером футбольного клуба «Нижний Новгород»

17 июня бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков подпишет контракт с футбольным клубом «Нижний Новгород» и станет его главным тренером. Об этом сообщил в Telegram-канале журналист Нобель Арустамян.
По его словам, стороны уже согласовали условия и детали контракта. Александр Кержаков станет новым главным тренером нижегородских футболистов.
«Завтра Кержаков подпишет контракт с Нижним и уже этим летом дебютирует как тренер в РПЛ», — говорится в посте.
Под руководством нового наставника футбольному клубу «НН» предстоит дебютировать в премьер-лиге, где первым соперником станет клуб «Сочи».
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Фото: fc-zenit.ru
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.