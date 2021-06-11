На площадке «Спорт Порт» покажут трансляцию Чемпионата Европы по футболу

12 июня у стадиона «Нижний Новгород» на площадке «Спорт Порт» начнет работу фан-зона. Футбольный матч Россия — Бельгия будет одновременно транслироваться на экране сценического комплекса и двух светодиодных экранах.
Программа:
- 20:30 — автограф-сессия с амбассадорами сборной России по футболу. Welcome-сет от нижегородского диджея
- 21:00 — интерактивная программа с болельщиками
- 21:10 — барабанное шоу и викторина
- 21:25 — выступление хедлайнера — Доминика Джокера
- 22:00 — начало трансляции матча Россия — Бельгия
- 22:45 — перерыв между таймами. Выступление кавер-группы «JUSTduet»
- 00:00 — завершение работы фан-зоны
Организаторы просят гостей соблюдать социальную дистанцию и носить маски. Также, на входах будет организована обязательная термометрия. Максимальная вместимость фан-зоны — не более 2 000 человек.
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Фото: социальные сети
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