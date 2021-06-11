На площадке «Спорт Порт» покажут трансляцию Чемпионата Европы по футболу

Программа:

20:30 — автограф-сессия с амбассадорами сборной России по футболу. Welcome-сет от нижегородского диджея

— автограф-сессия с амбассадорами сборной России по футболу. Welcome-сет от нижегородского диджея 21:00 — интерактивная программа с болельщиками

— интерактивная программа с болельщиками 21:10 — барабанное шоу и викторина

— барабанное шоу и викторина 21:25 — выступление хедлайнера — Доминика Джокера

— выступление хедлайнера — Доминика Джокера 22:00 — начало трансляции матча Россия — Бельгия

— начало трансляции матча Россия — Бельгия 22:45 — перерыв между таймами. Выступление кавер-группы «JUSTduet»

— перерыв между таймами. Выступление кавер-группы «JUSTduet» 00:00 — завершение работы фан-зоны

Организаторы просят гостей соблюдать социальную дистанцию и носить маски. Также, на входах будет организована обязательная термометрия. Максимальная вместимость фан-зоны — не более 2 000 человек.

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Фото: социальные сети