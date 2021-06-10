На нижегородской телебашне счет матчей Чемпионата Европы по футболу будет транслироваться в режиме реального времени

С 11 июня по 11 июля счет матчей Чемпионата Европы по футболу будет транслироваться в режиме реального времени через систему художественной подсветки. Оперативные данные о ходе матчей будут оформлены в цветах национальных флагов играющих команд.

«Трансляция будет осуществляться в режиме реального времени через систему художественной подсветки. Оперативные данные о ходе матчей будут оформлены в цветах национальных флагов играющих команд», — говорится в сообщении.

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Фото: wikipedia.org