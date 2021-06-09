Реконструкция стадиона «Водник» стартует не раньше 2022 года

Проект по реконструкции стадиона подготовят в 2021 году. Стадион станет местом для активного отдыха и занятий физкультурой и спортом.

На «Воднике» заменят покрытия футбольного поля и беговых дорожек, построят крытые футбольные и хоккейные площадки и восстановят теннисный корт. Кроме того, проведут благоустройство и озеленят пространство.

«После реконструкции стадион сохранит свое первоначальное назначение, а также будет местом для активного отдыха и занятий физической культурой и спортом для всех категорий жителей города», — отмечают в департаменте.

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