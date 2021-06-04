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Силовой экстрим, слеклайн, акро-йога: 5 июня в Нижнем Новгороде пройдет фестиваль «Самый спортивный»

Фестиваль «Самый спортивный» пройдет на площадке «Спорт Порт» 5 июня. Зрителей ждут соревнования в 50 видах спорта и мастер-классы. Об этом сообщает пресс-служба общественного движения «Здоровая нация».

 

Фестиваль объединит профессионалов и любителей самых разных направлений. На 30 площадках зрителям представят 50 видов спорта, среди них — силовой экстрим, бочче, акро-йога, BMX, слеклайн и другие.

Мероприятие стартует 5 июня в 11:00, а в 12:30 начнется дискуссионный клуб «Мое мнение», участники которого обсудят развитие молодежных видов спорта и вопросы инклюзии.

 

5 июня

Время: 11:00

Место: площадка «Спорт Порт» (улица Бетанкура, 1А)

 

 

Вход свободный.

 

 

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Фото: сообщество «Спорт Порт» «ВКонтакте».

 

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