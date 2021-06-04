Силовой экстрим, слеклайн, акро-йога: 5 июня в Нижнем Новгороде пройдет фестиваль «Самый спортивный»

Фестиваль объединит профессионалов и любителей самых разных направлений. На 30 площадках зрителям представят 50 видов спорта, среди них — силовой экстрим, бочче, акро-йога, BMX, слеклайн и другие.

Мероприятие стартует 5 июня в 11:00, а в 12:30 начнется дискуссионный клуб «Мое мнение», участники которого обсудят развитие молодежных видов спорта и вопросы инклюзии.