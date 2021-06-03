В парке 1 мая в Нижнем Новгороде пройдут бесплатные мастер-классы по танцам

Летом в парке имени 1 Мая в Канавинском районе каждое воскресенье будут проходить бесплатные уроки по акробатическому рок-н-роллу и буги-вуги. Об этом сообщает региональное министерство спорта.
Открытие танцевального проекта пройдет в это воскресенье, 6 июня, в 17:00. В программе — показательные номера от нижегородских спортсменов, мастер-классы по рок-н-роллу и буги-вуги, концерт кавер-группы, конкурсы и сюрпризы.
6 июня
Время: 17:00
Место: парк 1 мая (улица Октябрьской Революции, 31)
Вход бесплатный.
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Фото: smartik.ru
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