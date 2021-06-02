Фан-зону к чемпионату Европы по футболу планируют организовать у стадиона «Нижний Новгород»

У стадиона «Нижний Новгород» планируют организовать фан-зону для болельщиков на период чемпионата Европы по футболу. Матчи континентального первенства стартуют 11 июня. Об этом сообщает министерство спорта Нижегородской области.
Информация о режиме работы площадки станет известна позже.
«В настоящее время определяется место для расположения данной фан-зоны в районе стадиона “Нижний Новгород”», — отмечают организаторы.
Чемпионат «Евро-2020» должен был пройти в 2020 году, но был отменен из-за Covid-19. Сейчас соревнование запланировано на 11 июня — 11 июля этого года.
Во время Чемпионата мира по футболу 2018 года фан-зона была организована на площадке около Кремля.
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Фото: twitter.com/TKVolgaNN
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