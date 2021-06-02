Фан-зону к чемпионату Европы по футболу планируют организовать у стадиона «Нижний Новгород»

Информация о режиме работы площадки станет известна позже.

«В настоящее время определяется место для расположения данной фан-зоны в районе стадиона “Нижний Новгород”», — отмечают организаторы.

Чемпионат «Евро-2020» должен был пройти в 2020 году, но был отменен из-за Covid-19. Сейчас соревнование запланировано на 11 июня — 11 июля этого года.

Во время Чемпионата мира по футболу 2018 года фан-зона была организована на площадке около Кремля.

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Фото: twitter.com/TKVolgaNN