На стадионе «Нижний Новгород» пройдет отборочный матч чемпионата Европы по регби

«Регби — очень зрелищный вид спорта, достойный зрительского внимания. Приятно, что в Нижнем Новгороде выступит национальная сборная. Уверен, что это будет способствовать популяризации спорта в регионе», — отметил Глеб Никитин.

Отборочный матч чемпионата Европы по регби станет одним из событий, приуроченных к 800-летию города.

«Мы будем проводить в рамках матча много мероприятий. Это и всероссийский кубок школьников, который с 21 по 26 июня состоится в Нижегородской области, и детский турнир по тэг-регби среди школьников для команд Поволжья и Нижнего Новгорода», — добавил директор по развитию регби в регионах Федерации регби России Глеб Бабкин.

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Фото: правительство региона