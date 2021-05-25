«Зеленый Марафон» пройдет на площадке «Спорт Порт» в Нижнем

В этом году масштабный спортивный праздник состоится на площадке «Спорт Порт» у стадиона «Нижний Новгород», а сам маршрут пройдет вдоль Волжской набережной. Участники смогут выбрать дистанции протяженностью — 4,2 и 10 километров, а дети посоревнуются в специальных забегах. Впервые в марафон включена новая дисциплина — скандинавская ходьба.

Для участия в забегах необходимо зарегистрироваться на сайте до 28 мая (включительно) или в день проведения мероприятия непосредственно на площадке.

«Зеленый Марафон в этом году пройдет в девятый раз, так что для нижегородцев он уже успел стать доброй традицией. У этого проекта не только спортивная, но и важная социально-экологическая миссия — сотни тысяч деревьев высаживаются в этот день по всей стране. Неслучайно мероприятие пройдет 5 июня — во Всемирный день окружающей среды», — отметил Глеб Никитин.

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Фото: социальные сети