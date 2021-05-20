В Нижнем Новгороде пройдет первый студенческий волейбольный турнир

Первый в истории студенческий волейбольный турнир Red Bull High Five пройдет в столице Приволжья. Региональные этапы пройдут в шести городах России — в их числе Нижний Новгород. Национальный финал пройдет в Казани в начале октября.
Особенностью турнира станет игра в формате «5 на 5» в один сет без разделения на атаку и защиту до преимущества в 5 очков у одной из команд. Продолжительность сета – не более 10 минут.
Турнир пройдет по правилам Международной федерации волейбола FIVB, но с рядом изменений:
- 6 игроков в команде: 5 на площадке и 1 на замене
- смешанные команды: на площадке должен присутствовать как минимум один студент и как минимум одна студентка
- продолжительность сета не более 10 минут
- если в ходе сета одна из команд достигнет преимущества в 5 очков — она признается победителем
- атаковать могут все члены команды, а игроки могут не меняться позициями (за исключением подачи)
- порядок подач внутри команды определяется капитаном и вносится в протокол до начала встречи
Региональные квалификации пройдут в 6 городах: Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Воронеж и Ростов-на-Дону. Победители отправятся на национальный финал, который пройдет в Казани — в начале октября.
В Нижнем Новгороде отборочный этап пройдет 6 июня 2021 года на площадке 6 корпуса Нижегородского государственного технического университета имени Алексеева.
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Фото: архив организаторов.
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