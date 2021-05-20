В Нижнем Новгороде пройдет первый студенческий волейбольный турнир

Особенностью турнира станет игра в формате «5 на 5» в один сет без разделения на атаку и защиту до преимущества в 5 очков у одной из команд. Продолжительность сета – не более 10 минут.

Турнир пройдет по правилам Международной федерации волейбола FIVB, но с рядом изменений:

6 игроков в команде: 5 на площадке и 1 на замене

смешанные команды: на площадке должен присутствовать как минимум один студент и как минимум одна студентка

продолжительность сета не более 10 минут

если в ходе сета одна из команд достигнет преимущества в 5 очков — она признается победителем

атаковать могут все члены команды, а игроки могут не меняться позициями (за исключением подачи)

порядок подач внутри команды определяется капитаном и вносится в протокол до начала встречи

Региональные квалификации пройдут в 6 городах: Нижний Новгород, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Воронеж и Ростов-на-Дону. Победители отправятся на национальный финал, который пройдет в Казани — в начале октября.

В Нижнем Новгороде отборочный этап пройдет 6 июня 2021 года на площадке 6 корпуса Нижегородского государственного технического университета имени Алексеева.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: архив организаторов.