В Нижнем Новгороде пройдет чемпионат мира по скейтбордингу

В августе этого года в Нижнем пройдет чемпионат мира по скейтбордингу в дисциплине «вертикальная рампа». Об этом сообщил глава Федерации скейтбординга России Илья Вдовин.
«Мы получили право на проведение чемпионата мира в дисциплине "вертикальная рампа". Он пройдет в последние выходные августа в Нижнем Новгороде. Эта дисциплина пока не входит в олимпийскую программу, но зато является самой зрелищной»,— сообщил господин Вдовин.
Скейтбординг будет впервые представлен на Олимпиаде в Токио. Соревнования пройдут в дисциплинах «улица» и «парк».
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Фото: pexels
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