В Нижнем Новгороде пройдет чемпионат мира по скейтбордингу

«Мы получили право на проведение чемпионата мира в дисциплине "вертикальная рампа". Он пройдет в последние выходные августа в Нижнем Новгороде. Эта дисциплина пока не входит в олимпийскую программу, но зато является самой зрелищной»,— сообщил господин Вдовин.

Скейтбординг будет впервые представлен на Олимпиаде в Токио. Соревнования пройдут в дисциплинах «улица» и «парк».

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Фото: pexels