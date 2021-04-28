В Нижнем Новгороде пройдет презентация кубка Лиги Чемпионов FIBA

Трофей представят в Нижнем Новгороде в преддверии «Финала Восьми». Кубок баскетбольной Лиги чемпионов с 29 апреля по 1 мая можно будет увидеть в торговых центрах города.

В основании кубка высотой 56 см и весом 8 кг выгравированы имена четырех клубов-победителей турнира: «Тенерифе» (Испания), АЕКа (Греция), «Виртус Болоньи» (Италия) и «Сан-Пабло Бургоса» (Испания).

Расписание работы специальных зон с кубком:

ТРЦ «Жар-Птица» — 29 апреля с 17:00 до 19:00

с 17:00 до 19:00 ТРК «Фантастика» — 30 апреля с 17:00 до 19:00

с 17:00 до 19:00 ТРЦ «Седьмое Небо» — 1 мая с 14:00 до 16:00

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Фото: пресс-служба БК «Нижний Новгород»