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В Нижнем Новгороде пройдет презентация кубка Лиги Чемпионов FIBA

Кубок баскетбольной Лиги Чемпионов презентуют в Нижнем Новгороде с 29 апреля по 1 мая. Об этом сообщила пресс-служба БК «Нижний Новгород».

 

Трофей представят в Нижнем Новгороде в преддверии «Финала Восьми». Кубок баскетбольной Лиги чемпионов с 29 апреля по 1 мая можно будет увидеть в торговых центрах города.

В основании кубка высотой 56 см и весом 8 кг выгравированы имена четырех клубов-победителей турнира: «Тенерифе» (Испания), АЕКа (Греция), «Виртус Болоньи» (Италия) и «Сан-Пабло Бургоса» (Испания).

Расписание работы специальных зон с кубком:

  • ТРЦ «Жар-Птица» — 29 апреля с 17:00 до 19:00
  • ТРК «Фантастика»  — 30 апреля с 17:00 до 19:00 
  • ТРЦ «Седьмое Небо»  — 1 мая с 14:00 до 16:00 

 

 

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Фото: пресс-служба БК «Нижний Новгород»

 

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