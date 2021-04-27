На нижегородском стадионе «Красная Этна» построят открытый ФОК

На территории стадиона появится хоккейная коробка с искусственным покрытием, воркаут-площадка, спортивные тренажеры и обновленные беговые дорожки. Работы запланированы в рамках программы «Спорт – норма жизни».

«На сегодняшний день сделан проект по сносу в этом году аварийных зданий, находящихся на территории стадиона. Установка физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа будет первым шагом к обновлению и оживлению стадиона», — отмечает замглавы города Леонид Стрельцов.

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: Яндекс.Карты