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В Нижнем Новгороде пройдет «Финал восьми» баскетбольной Лиги чемпионов

5–9 мая в нижегородском Дворце спорта «Нагорный» пройдет «Финал восьми» баскетбольной Лиги чемпионов.

 

Вместе с «Нижним Новгородом» за победу будут бороться «Сарагоса» (Испания), «Нимбурк» (Чехия), «Хапоэль Холон» (Израиль), «Сан-Пабло Бургос» (Испания), «Тенерифе» (Испания), «Каршияка» (Турция) и «Страсбур» (Франция).

Пары четвертьфинала определят 16 апреля путем жеребьевки. Матчи пройдут во Дворце спорта «Нагорный».

  • 5 мая - два матча 1/4 финала
  • 6 мая - два матча 1/4 финала
  • 7 мая - два матча 1/2 финала
  • 8 мая - выходной день
  • 9 мая - матч за 3-е место, финал

«Мы благодарим Баскетбольную Лигу чемпионов за оказанное доверие в проведении столь масштабного и яркого мероприятия. У нас есть возможность организовать игры с присутствием зрителей и с соблюдением всех мер безопасности», — отметил Глеб Никитин.

 

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Фото: pixabay

 

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