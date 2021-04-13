Финал Кубка России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде

Матч кубка России пройдет 12 мая на стадионе «Нижний Новгород». В финале встретятся — «Локомотив» и ЦСКА и «Ахмат» и «Крылья Советов».

«В ближайшее время будут приняты соответствующие решения по матчу в части санитарно-эпидемиологических правил. Уверен, что в текущей ситуации игру можно провести и ярко, и безопасно для зрителей», — отметил Глеб Никитин.

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Фото: web.archive.org