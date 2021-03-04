В Нижнем Новгороде пройдет Суперкубок России по женскому футболу

«Мы рады анонсировать новое масштабное событие для женского футбола России — Суперкубок. В этом году «Лига Ставок Суперкубок России» пройдет на стадионе чемпионата мира в Нижнем Новгороде — одном из самых современных стадионов страны. Для нас крайне важно, чтобы женский футбол приходил в регионы, где пока нет команд, выступающих в Суперлиге, и мы благодарны властям Нижнего Новгорода за гостеприимство», — сообщила председатель Комитета женского футбола РФС Полина Юмашева.

8 марта Время: 15:00 Место: стадион «Нижний Новгород», улица Бетанкура, 1А Оформить билеты можно на сайте — вход бесплатный.