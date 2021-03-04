18+
  • Развлечения
  • Спорт

В Нижнем Новгороде пройдет Суперкубок России по женскому футболу

Впервые на стадионе «Нижний Новгород» в матче «Лига Ставок Суперкубок России» сойдутся две женские футбольные команды — «Локомотив» и «ЦСКА».

 

«Мы рады анонсировать новое масштабное событие для женского футбола России — Суперкубок. В этом году «Лига Ставок Суперкубок России» пройдет на стадионе чемпионата мира в Нижнем Новгороде — одном из самых современных стадионов страны. Для нас крайне важно, чтобы женский футбол приходил в регионы, где пока нет команд, выступающих в Суперлиге, и мы благодарны властям Нижнего Новгорода за гостеприимство», — сообщила председатель Комитета женского футбола РФС Полина Юмашева.

8 марта

Время: 15:00

Место: стадион «Нижний Новгород», улица Бетанкура, 1А

 

 

Оформить билеты можно на сайте — вход бесплатный.

 

 

 

Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.

Фото: архив пресс–служб

 

Наши новости в Telegram
Комментарии

Наши проекты