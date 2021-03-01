Капитан сборной России перейдет в БК «Нижний Новгород»

После окончания контракта с ЦСКа 33-летний баскетболист является свободным агентом. Он провел в составе армейцев 14 сезонов, став трехкратным чемпионом Евролиги, 13-кратным чемпионом России и MVP финала Единой лиги ВТБ.

В составе ЦСК он провел почти 700 матчей и набрал 4169 очков.







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Фото: jumpball.ru