Капитан сборной России перейдет в БК «Нижний Новгород»

Капитан сборной России по баскетболу Андрей Воронцевич продолжит карьеру в клубе «Нижний Новгород». В ближайшее время будет подписан контракт, рассчитанный до конца текущего сезона. Об этом сообщает Sportbox.ru.
После окончания контракта с ЦСКа 33-летний баскетболист является свободным агентом. Он провел в составе армейцев 14 сезонов, став трехкратным чемпионом Евролиги, 13-кратным чемпионом России и MVP финала Единой лиги ВТБ.
В составе ЦСК он провел почти 700 матчей и набрал 4169 очков.
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Фото: jumpball.ru
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