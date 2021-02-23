Немировски остается главным тренером ХК «Торпедо»

Тренерский штаб во главе с Дэвидом Немировски продолжит работу с «Торпедо» в следующем сезоне. Об этом сообщили представители хоккейного клуба в своем Instagram.
Дэвид Немировски возглавил нижегородский клуб перед началом сезона 2018–2019 годов, после чего три года подряд выводил «Торпедо» в плей-офф.
«Хорошая новость для клуба «Торпедо» и его болельщиков: договорились по условиям нового контракта с главным тренером Дэвидом Немировски. Он продолжит работать в клубе в ближайшем сезоне», — сообщил губернатор региона Глеб Никитин.
В этом сезоне Немировски за месяц до окончания регулярного чемпионата досрочно вывел команду в плей-офф и обновил свой личный рекорд по набранным очкам.
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Фото: nnov.kp
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