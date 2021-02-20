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В Нижнем Новгороде пройдет этап гонки «Байкальская миля – 2021»

Столица Приволжья станет одним из городов в автомотопробеге «Гранд тур Байкальская миля – 2021». Об этом сообщают «Вести НН».

 

До 7 марта участники автопробега поедут из Москвы через Нижний Новгород, Казань, Уфу, Екатеринбург, Новосибирск, Тюмень, Красноярск, Иркутск и другие города. Финиш Гранд тура пройдет в Улан-Удэ в селе Максимиха. В общей сложности экипажи преодолеют более 6 тысяч километров по семи различным маршрутам.

В Нижний участники автомотопробега прибудут вечером 20 февраля, а утром 21 числа продолжат путь в направлении Казани.


 

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Фото: сообщество «Байкальская миля – 2021» «ВКонтакте»

 

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