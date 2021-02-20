В Нижнем Новгороде пройдет этап гонки «Байкальская миля – 2021»

Столица Приволжья станет одним из городов в автомотопробеге «Гранд тур Байкальская миля – 2021». Об этом сообщают «Вести НН».
До 7 марта участники автопробега поедут из Москвы через Нижний Новгород, Казань, Уфу, Екатеринбург, Новосибирск, Тюмень, Красноярск, Иркутск и другие города. Финиш Гранд тура пройдет в Улан-Удэ в селе Максимиха. В общей сложности экипажи преодолеют более 6 тысяч километров по семи различным маршрутам.
В Нижний участники автомотопробега прибудут вечером 20 февраля, а утром 21 числа продолжат путь в направлении Казани.
Подписывайтесь на нас в социальных сетях: Instagram, VK и Facebook.
Фото: сообщество «Байкальская миля – 2021» «ВКонтакте»
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.